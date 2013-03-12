Дві українки претендують на звання найкращої легкоатлетки Європи

Європейська асоціація легкої атлетики розпочала голосування за найкращих легкоатлетів Європи у лютому.

Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, на це звання претендують дві українки – Наталія Лупу та Ольга Саладуха.

Н.Лупу виграла Чемпіонат Європи у приміщенні з бігу на 800 м, продемонструвавши не лише швидкість, а й уміння боротися тактично. Протягом трьох кіл вона трималася позаду, а за 200 м до фінішу здійснила переможний ривок – 2.00,26 хв.

О.Саладуха також виграла Чемпіонат Європи у приміщенні. У Гетеборг вона приїхала лідером світового сезону з потрійного стрибка. Вже у першій спробі вона той результат покращила, приземлившись на позначці 14,88 м. Цей результат приніс їй не лише перемогу, а і став новим національним рекордом України. Попереднє досягнення (14,79 м) належало також О.Саладусі і було встановлено нею рік тому на інших змаганнях у Стокгольмі.

Голосування на сторінці ЕАА у соціальній мережі Facebook триватиме до 20 березня.

Як повідомляв УНІАН, на Чемпіонаті Європи в Гетеборзі збірна України виборола чотири медалі – дві золоті, срібну та бронзову.