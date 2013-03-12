Фоменко розповів, хто зіграє за збірну проти Польщі й Молдови

Головний тренер національної збірної України з футболу Михайло Фоменко оголосив список із 25 гравців, викликаних на матчі відбірного циклу чемпіонату світу 2014 року проти команд Польщі (22 березня у Варшаві) та Молдови (26 березня в Одесі).

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, до складу збірної запрошені: воротарі Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Олександр Горяїнов («Металіст» Харків), Рустам Худжамов («Іллічівець» Маріуполь); захисники: В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький (усі − «Шахтар»), Євген Хачеріді, Євген Селін (обидва − «Динамо» Київ), Віталій Мандзюк, Артем Федецький (обидва - «Дніпро» Дніпропетровськ), Богдан Бутко («Іллічівець»); півзахисники Олег Гусєв, Денис Гармаш, Андрій Ярмоленко, Роман Безус (усі − «Динамо»), Євген Коноплянка, Руслан Ротань, Сергій Кравченко (усі − «Дніпро»), Микола Морозюк («Металург» Донецьк), Тарас Степаненко («Шахтар»), Анатолій Тимощук («Баварія» Мюнхен, Німеччина); нападники Євген Селезньов, Роман Зозуля (обидва - «Дніпро»), Марко Девич («Металіст») і Володимир Гоменюк («Арсенал» Київ).

Як повідомляв УНІАН, на даний момент збірна України займає п’яте місце у відбірковій групі кваліфікаційного раунду ЧС-2014, набравши у трьох матчах лише два очки.