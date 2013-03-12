Стало відоме ім'я нового суперника Узелкова

Стало відоме ім'я нового суперника українського боксера В’ячеслава Узелкова, який замінить швейцарця Соф’яна Себіхі, який через травму вибув із змагання.

16 березня на арені київського Палацу спорту В.Узелков відстоюватиме пояс Інтерконтинентального чемпіона WBO, який належить йому, у напівважкій вазі у поєдинку з французом Дуду Енгумбу.

Як повідомили УНІАН у промоутерській компанії братів Кличків «K2 Promotions», яка організовує вечір боксу в Палаці спорту, на одному із завершальних спарингів С.Себіхі дуже серйозно пошкодив ребро, після чого в ефірі швейцарського телебачення повідомив про вимушену відмову від титульного бою з українським боксером.

Д.Енгумбу народився у Демократичній Республіці Конго, але вже давно живе у Франції. Боксер проживає і тренується у Тулузі. На професійному рингу виступає з весни 2007 року, провів 34 поєдинки, отримав 30 перемог (11 з них - нокаутом) за 4 поразок. Д.Енгумбу боксує у правій стійці. За шестирічну професійну кар'єру завойовував титули інтернаціонального чемпіона WBC і чемпіона Африканського боксерського союзу (двічі), а також пояс чемпіона світу за другорядною версією WBF. Востаннє франко-конголезець виходив на ринг у жовтні минулого року у Франції і отримав перемогу над місцевим боксером Йоанном Блойє.

Д.Енгумбу відрізняється неординарною манерою ведення бою, яка ґрунтується на швидкості, рефлексах і розвиненій бійцівській інтуїції. Головними козирями Д.Енгумбу є блискавична швидкість рук і легкість переміщення на рингу. Як і С.Себіхи, у нього кілька виїзних перемог над явними фаворитами. У незалежному рейтингу боксерів напівважких категорій за версією міжнародного порталу Boxrec.com Д.Енгумбу перебуває на 60 рядків вище від С.Себіхи - 47-е місце проти 106-го.

В.Узелков у рейтингу Boxrec.com посідає 42-й рядок.

За словами генерального директора «K2 Promotions Ukraine» Олександра Красюка, майбутня зустріч з В.Узелковим не стане новиною для франко-конголезького боксера. «Ми спочатку вели переговори з командами трьох боксерів. Як потенційні суперники для Слави розглядалися американець Седрік Егню, Дуду Енгумбу і Соф’ян Себіхи, – сказав О.Красюк . – Егню відмовився від бою з Узелковим пару тижнів тому - він повідомив нас про одержану травму руки і не встигав відновитися, щоб підготуватися до наміченої дати. У результаті наш вибір ліг на Себіхи, а Енгумбу залишався як запасний варіант. Тепер, коли Соф’ян зійшов з дистанції, його замінить Дуду, якого було повідомлено про можливу зустріч з Узелковим заздалегідь, тому він мав можливість підготуватися і підійти до майбутнього бою всеозброєним. Підкреслю, що новий суперник Узелкова не менш, а скоріше, навіть більш небезпечний, ніж Себіхи».

Як повідомляв УНІАН, на початку березня в Києві відбулася презентація боксерського вечора, головним боєм якого було оголошено протистояння В.Узелкова і С.Сабіхи за титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.