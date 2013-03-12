ЗМІ: Луческу запропонували очолити «Інтер» і «ПСЖ»

Італійська газета Tutto sport з посиланням на свої власні джерела сьогодні написала, що М.Луческу з великою часткою ймовірності літом очолить міланський «Інтер». А напередодні, за даними італійського видання, М.Луческу зробили пропозицію про співпрацю керівники ПСЖ.



За даними Tutto sport, керівництво «Інтеру» зв'язувалося з румунським фахівцем ще в січні і обговорювало можливий варіант співпраці. Сам М.Луческу нібито не приховує, що мріє повернутися до Італії, тому варіант з «Інтером» буде для нього пріоритетним навіть у випадку з більш привабливою пропозицією з ПСЖ. Більш того, М.Луческу вже працював в «Інтері» в сезоні 1998/99, але тоді протримався на своєму посту лише кілька місяців, і зараз він одержує новий шанс довести свій тренерський професіоналізм у міланському клубі. Серед альтернативних кандидатур власник клубу Массімо Моратті розглядає Лорана Блана, Вальтера Дзенгу і Синішу Михайловича.

Як повідомляв УНІАН, галас у ЗМІ навколо М.Луческу почався 6 березня - наступного дня після програшу донецького «Шахтаря» німецькій «Боруссії» з Дортмунда (0:3) і вильоту «гірників» із Ліги чемпіонів. Нібито М.Луческу в літаку дорогою з Дортмунда додому повідомив про рішення залишити донецький клуб найближчим літом. Згодом це категорично спростували генеральний директор клубу Сергій Палкін і найближчий помічник головного тренера Олександр Спиридон. Також С.Палкін спростовував інформацію про те, що «Шахтар» пропонує пост головного тренера іншим фахівцям, зокрема, нинішньому наставнику «Мілана» Массіміліано Алегрі. Сам М.Луческу категорично відмовляється обговорювати тему зміни роботи.