Українки виграли чемпіонат світу з шахів
11:36, 12 березня 2013Спорт
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Жіноча збірна України з шахів перемогла на командному чемпіонаті світу, зігравши у останньому турі з росіянками 2:2.
Українки зіграли з росіянками 2:2 / Фото: astana2013.fide.com
Про це повідомляє сайт Champion.
До складу нашої команди входять: чемпіонка світу 2012 року Ганна Ушеніна, Катерина Лагно, Марія Музичук, Наталія Жукова та Інна Гапоненко.
Друге місце посіла збірна Китаю, третіми стали росіянки.
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