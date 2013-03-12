Українки виграли чемпіонат світу з шахів

Жіноча збірна України з шахів перемогла на командному чемпіонаті світу, зігравши у останньому турі з росіянками 2:2.

Про це повідомляє сайт Champion. До складу нашої команди входять: чемпіонка світу 2012 року Ганна Ушеніна, Катерина Лагно, Марія Музичук, Наталія Жукова та Інна Гапоненко. Друге місце посіла збірна Китаю, третіми стали росіянки.

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