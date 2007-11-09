Воронін хоче забити гол для сина

Про це Андрій заявив в інтерв`ю офіційному сайту "Ліверпуля": "Пологи пройшли успішно, і мама і малюк почуваються добре. Я просто в захваті і хочу забити для нього гол в матчі проти "Фулхема".

"Цього сезону я забив 4 чи 5 голів, але моє головне завдання продовжувати вражати ворота суперників. І гол в ці вихідні стане для мене особливо важливим. На жаль, у мене не вийшло засмутити "Бешикташ", але задоволений, що взяв участь в тому яскравому поєдинку" - відзначив українець.

З приводу матчу з "коттеджерами" Андрій сказав наступне: "Нам потрібні три очки. Для цього не обов`язково кожного тижня забивати по вісім "сухих" м`ячів. "Бешикташ" вже давно полетів, ми гратимемо проти англійської команди, що сповідує зовсім інший стиль поведінки на полі".

"Атмофсера під час матчу з турками була просто неймовірна. Дуже приємно перемагати з таким рахунком, але головне, що нам треба виграти ще дві зустрічі в Лізі чемпіонів. І виконати найближче завдання, а саме обіграти "Фулхем". Ми просто зобов`язані перемагати в цю неділю. Ми не кращим чином грали останнім часом і важливо піти на перерву, пов`язану з іграми збірної, в хорошому настрої" - вважає Андрій.

"Не можна дозволити головним конкурентам відірватися від нас в турнірній таблиці. Ми хочемо бути на вершині, а значить треба набирати очок по максимуму. Було б здорово, якби "Фулхем" приїхав до нас не відсиджуватися в обороні, а грати у футбол. Але у будь-якому випадку, створимо моменти - переможемо!" - сказав Воронін.

Залишається додати, що і офіційний сайт мерсисайдців, і уболівальники назвали українця "третьою зіркою" матчу з "Бешикташем". На думку журналістів і фанатів краще за Андрія зіграли тільки Бенаюн і Маскерано.

Football.ua