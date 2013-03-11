У Повєткіна кажують, що Кличко мусить з ним побитись до кінця літа

Боксери повинні вийти на ринг не пізніше 31 серпня. Про це сайту Sportbox.ru повідомив менеджер промоутерської компанії росіянина Кріс Майєр.

За словами К.Майєра, WBA в черговий раз захистила права О.Повєткіна, гарантувавши йому проведення бою з В.Кличком. Втім, поки немає офіційного підтвердження цієї інформації на сайті WBA. Представники команди В.Кличка також поки ніяк не прокоментували нібито ухвалене рішення.

Спочатку бій мав відбутися до 26 лютого. Проте українець зумів добитися перенесення поєдинку, щоб провести добровільний захист чемпіонського титулу. Наприкінці січня WBA ухвалила, що В.Кличко і О.Повєткін повинні зустрітися на рингу не пізніше 31 липня.

На початку березня стало відомо, що 36-річний українець 4 травня проведе бій з італійцем Франческо Піанетою. Востаннє В.Кличко виходив на ринг у листопаді 2012 року. Перемігши поляка Маріуша Ваха, боксер захистив титули чемпіона світу за версіями IBF (Міжнародна федерація боксу) і WBO (Всесвітня боксерська організація), а також звання «суперчемпіона» WBA.

Чи буде О.Повєткін проводити бій до зустрічі з В.Кличком, невідомо. Востаннє росіянин боксував у листопаді 2012 року. О.Повєткін переміг американця Хасима Рахмана і захистив звання «звичайного» чемпіона світу за версією WBA.