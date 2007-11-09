Шеву залишили без вихідного
11:35, 09 листопада 2007Спорт
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Тренер Челсі збільшив об`єм фізичних навантажень
|Аврам Грант
Тренер "Челсі" відмовився критикувати своїх гравців після виступу у вівторок в Лізі чемпіонів в матчі проти "Шальке-04" в Гельзенкірхені, але збільшив об`єм фізичних навантажень. Команда тренуватиметься щодня до недільного матчу в Прем`єр-лізі проти "Евертона".
Грант зробив ставку на необговорення виступу гравців на публіці. Але в приватній бесіді він був відвертіший, заявивши після матчу декільком гравцям, що вони недостатньо виклалися в Німеччинії, і він чекає більш класної гри.
Нагадаємо, що у вівторок 6 листопада "Челсі" втратив шанс достроково забезпечити собі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, зігравши внічию з "Шальке-04".
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