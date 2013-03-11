Українка завоювала золото і бронзу на етапі Гран-прі з художньої гімнастики

Як передає кореспондент УНІАН, змагання в Холоні за традицією проходили два дні. У багатоборстві, в перший день турніру, лідер збірної України виступила невдало, зайнявши 12-е місце. А в індивідуальних змаганнях, наступного дня, А.Максименко спочатку виграла у вправі з булавами, а потім зайняла третє місце у вправі зі стрічкою.

Абсолютною переможницею цього етапу Гран-прі стала росіянка Маргарита Мамун.

Змагання в Ізраїлі стали другим етапом Гран-прі в 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, головним стартом у цьому виді спорту нинішнього року стане Чемпіонат світу, який пройде в Києві.