Українські шпажистки завоювали бронзу на етапі Кубка світу

Як повідомили УНІАН у Національній федерації фехтування України, у півфіналі українська команда з рахунком 33:45 поступилася лідерам світового рейтингу - китаянкам, а в поєдинку за бронзу перемогла збірну Італії - 45:36.

Для українських шпажисток це друга бронзова нагорода цього сезону. Наприкінці січня на етапі Кубка світу в Досі українки у такому самому складі вже піднімалися на третю сходинку п'єдесталу пошани. Тоді, так само, як і в Барселоні, українська команда поступилася в півфіналі китаянкам, а в «бронзовому» матчі виграла у Італії. Правда, тоді перемога дісталася складніше – своїх опоненток українки обіграли лише одним уколом – 45:44.

Зараз Україна перебуває на п'ятій позиції світового рейтингу шпажисток. Лідирують у класифікації китаянки, на другому місці – Росія, третє місце у Румунії, на четвертому, випереджаючи українок лише на шість очок, - команда США.