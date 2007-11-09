Італійські ЗМІ розвідали, хто отримає Золотий м`яч (фото)

За попередньою інформацією, півзахисник «Мілана» і збірної Бразилії Кака стане володарем «Золотого м`яча» – премії кращому футболістові року, вручення якої відбудеться 2 грудня. Ця нагорода вручається французьким журналом France Football. Італійська телекомпанія Sky Italia стала першою, хто дізналася про результати.

Інформація побічно підтверджується тим, що «россонері» почали підготовку до поїздки футболіста на церемонію вручення нагороди, яка відбудеться в Японії.

Віце-президент "Мілана" Адріано Галліані спростував цю інформацію. "Нам нічого не повідомляли, - підкреслив Галліані. - Знаю, що зазвичай France Football готує фотографії за тиждень до церемонії. А поки у мене не немає ніяких новин".

Відзначимо, що Кака також є головним кандидатом на здобуття нагороди ФІФА "Кращому гравцеві 2007 року". Ліонелл Мессі і Кріштіану Роналду, за версією світових букмекерських контор, значно поступаються плеймейкерові "Мілана".

Сегодня