Італійські ЗМІ розвідали, хто отримає Золотий м`яч (фото)
10:11, 09 листопада 2007Спорт
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Галліані заперечує
|Фото REUTERS
Інформація побічно підтверджується тим, що «россонері» почали підготовку до поїздки футболіста на церемонію вручення нагороди, яка відбудеться в Японії.
Віце-президент "Мілана" Адріано Галліані спростував цю інформацію. "Нам нічого не повідомляли, - підкреслив Галліані. - Знаю, що зазвичай France Football готує фотографії за тиждень до церемонії. А поки у мене не немає ніяких новин".
Відзначимо, що Кака також є головним кандидатом на здобуття нагороди ФІФА "Кращому гравцеві 2007 року". Ліонелл Мессі і Кріштіану Роналду, за версією світових букмекерських контор, значно поступаються плеймейкерові "Мілана".
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