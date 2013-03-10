«Сокіл» і «Донбас-2» виграли другі матчі півфінальних серій ПХЛ

Як передає кореспондент УНІАН, другий матч в Києві в столичному дербі ”Компаньйон” – для команди ”Сокіл” видався ще більш напруженішим, ніж гра напередодні. Сьогодні виявити переможця в основний час не вдалося - 3:3. Рахунок відкрили гравці ”Сокола”, а потім суперники по черзі виходили вперед, але кожного разу ситуація в грі зрівнювалася. У серії булітів, переможний кидок опинився на рахунку центрального нападаючого ”Сокола” Сергія Черненка - 4:3. Враховуючи те, що напередодні виграв ”Компаньйон” (2:0) рахунок в серії до трьох перемог порівнявся - 1:1.

У Харкові, де проходив другий матч серії ”Динамо” - ”Донбас-2” перемогу, як і напередодні, взяли донеччачани. Але якщо вчора доля матчу вирішилася в овертаймі (4:3), то сьогодні перевага гостей була незаперечною. Друга команда ”Донбасу” перед півфінальною серією ПХЛ посилилася представниками основного колективу, який закінчив свої виступи в чемпіонаті сильної на даний момент в Європі Континентальної хокейної ліги. І сьогодні донеччачани розгромили своїх опонентів - 6:1. Кращим гравцем у складі ”Донбасу-2” став російський легіонер Віталій Аникєєв, який забив два голи. А харків`яни свою єдину шайбу закинули вже за рахунку 0:5. Таким чином, рахунок в серії став 2:0 на користь ”Донбасу”.

Як повідомляв УНІАН, треті матчі серій відбудуться в Донецьку і Броварах, де зараз базується ”Сокіл”.