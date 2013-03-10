Футболісти «Дніпра» насилу переграли аутсайдера Прем`єр-ліги

Як передає кореспондент УНІАН, в гості до команди, яка посідає передостаннє місце в турнірній таблиці чемпіонату України, приїхав дніпропетровський клуб, який веде боротьбу за друге місце в Прем`єр-лізі і путівку до Ліги чемпіонів . Проте, легким цей матч для гостей не вийшов.

Господарі поля зуміли нав`язати боротьбу, уважно грали в обороні і навіть провели кілька небезпечних контратак. Проте, перевагою володіло «Дніпро» і, рано чи пізно, м`яч повинен був побувати у воротах ужгородського клубу. Це відбулося на 68-ій хвилині, коли Роман Зозуля головою відправив м`яч до воріт після відмінної подачі з штрафного Сергія Кравченка. Варто зазначити, що після удару Р.Зозулі м`яч зрикошетив у ворота від спини захисника ужгородців Кирила Петрова – 1:0.

Надалі у «Дніпра» було значно більше шансів збільшити свою перевагу, ніж у «Говерли» звести матч внічию і узяти хоч би одне очко. Проте, матч завершився перемогою фаворита з мінімальним рахунком. Таким чином, «Дніпро» утримався на другому місці в турнірній таблиці за підсумками 20-го туру. Зараз його відрив від найближчого конкурента харківського «Металіста» становить 5 очок, але у харків`ян гра у запасі.

Як повідомляв УНІАН, в програмі сьогоднішнього дня Прем`єр-ліги матчі за участю всіх лідерів. Крім «Дніпра» також ще зіграють донецький «Шахтар», харківський «Металіст» і київське «Динамо».