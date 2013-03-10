Українські біатлоністи не потрапили до десятки найсильніших на естафеті Кубка світу

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішні перегони, на відміну від чоловічого і жіночого спринтів, що відбулися напередодні, відбувалася за відносно добрих погодних умов. І якщо на початку змагань над трасою і, що саме головне, стрільбищем ще висів туман, то потім погода прояснилася, і лише дрібний дощ створював деякі незручності спортсменам.

Збірна України, як і лідери світового біатлону, в нинішніх змаганнях виступала експериментальним складом. І це недивно. Не зважаючи на те, що змагання в Сочі є єдиними на олімпійській трасі перед Іграми-2014, тренерський штаб багатьох збірних свідомо пішов на експеримент. Адже це перший старт після чемпіонату світу, що недавно завершився. І в кінці сезону лідерам просто необхідний невеликий відпочинок.

Так, дублером в нашій чоловічій команді став Дмитро Підручний, який виступав на останньому етапі. І результати української команди в цих перегонах однозначно оцінити не можна. На перших двох етапах відмінно проявили себе Сергій Семенов і Андрій Дериземля, які не тільки вдало стріляли, але й їхали врівні з лідерами. Після другого етапу відставання складало символічні 0,5 сек. А вже на третьому відрізку естафети Артем Прима, який також відносно добре справився із стріляниною (по одному додатковому патрону в лежанні і стійці), помітно відстав за швидкістю, «привізши» Д. Підручному відставання в 40,6 сек. У останнього ж, змагатися в швидкості з лідерами світового біатлону не виходило зовсім. Він обійшовся без штрафних кіл, використав три додаткові патрони, але на дистанції із завидною постійністю поступався опонентам. Підхопивши естафету шостим, Д. Підручний фінішував на 12-му місці.

Перемогу в блискучому стилі і з великим відривом від конкурентів взяла збірна Росії, на 38,3 сек випередивши збірну Німеччини. Третіми фінішували біатлоністи Чехії, які несподівано змістили з п`єдесталу пошани норвежців, які фінішували четвертими.

Як повідомляв УНІАН, в програмі завершального дня змагань в Сочі запланована ще жіноча естафета, яка відбудеться пізніше.