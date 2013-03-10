На стадіоні у Варшаві перед грою з Україною замінять газон

Про це пише польська Gazeta Wyborcza, зазначаючи, що це вже буде 5-та заміна газону на цій футбольній арені, відколи вона була збудована на початку 2012 року.

"На Національному стадіоні треба змінювати газон практично після кожного матчу. Стадіон має високі трибуни, які кидають тінь на центр арени та унеможливлюють нормальне провітрювання", - пише газета.

Видання зауважує, що підтримка газону в нормальному стані коштувала б "астрономічну суму", бо необхідно встановити спеціальні, дуже дорогі лампи.

Однак така операція, за даними видання, не має сенсу, оскільки на збудованому до Євро-2012 стадіоні частіше відбуваються концерти та інші заходи, ніж футбольні матчі.

За даними газети, кожне нове покриття футбольного поля коштує від 140 до 220 тисяч доларів, а демонтаж старого покриття - 60 тисяч доларів.

GW також пише, що на матч збірних України та Польщі Польська федерація футболу PZPN розкладе на кріслах трибун червоно-чорні планшетки, які зможуть підняти глядачі, тим самим створюючи національний польський прапор.

Як повідомляв УНІАН, польський уряд витратив на будівництво Національного стадіону, здатного вмістити 58 тисяч глядачів, 0,5 млрд доларів, що вдвічі більше, ніж на кожен з інших трьох стадіонів, де відбувалися матчі Євро-2012.

Польська влада планує, що стадіон зможе заробляти на своє утримання починаючи з 2014 року, а дефіцит у розмірі майже 7 млн доларів покриє державний бюджет.

22 березня у Варшаві відбудеться матч збірних Польщі та України в рамках відбору за вихід на Чемпіонат світу з футболу 2014 року.