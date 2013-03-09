«Компаньйон» і «Донбас-2» виграли перші матчі півфіналу ПХЛ

Як передає кореспондент УНІАН, у столичному дербі зійшлися «Компаньйон» і «Сокіл». Долю гри вирішили два голи Рустама Бахріддінова і Романа Малова – 2:0. Другий гол був забитий у порожні ворота «Сокола», коли команда намагалася зрівняти рахунок, замінивши воротаря на шостого польового гравця.

Паралельно дублюючий склад «Донбасу», єдиного представника України у найсильнішій в Європі Континентальній хокейній лізі, вів боротьбу в Харкові з місцевим «Динамо». По ходу гри команди поперемінно випереджали одна одну, але ніхто з суперників не міг забезпечити перевагу навіть у дві шайби. У результаті основний час закінчився внічию – 3:3. Останнім відігравався «Донбас-2». Трохи менше ніж за 6 хвилин до кінця гри гол забив Олександр Матерухін. В овертаймі Андрій Єсипов відправив шайбу у ворота харків'ян – 4:3.

Як повідомляв УНІАН, другі матчі в серії до трьох перемог відбудуться 10 березня в Києві і Харкові.