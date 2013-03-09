Кубок світу: Українські біатлоністи не потрапили у десятку найкращих у спринті

Як передає кореспондент УНІАН, напередодні в Сочі випав сніг, а під час змагань на трасі знов пішов сніг, що стало на заваді багатьом гонщикам, а також істотно ускладнило роботу сервіс-групам команд, які відповідають за підготовку лиж. У результаті багато спортсменів, показавши хорошу стрільбу, не змогли швидко пройти дистанцію через неправильно підібрані мастила для лиж.

Так, найсильніший з українців Андрій Дериземля сьогодні жодного разу не промахнувся на вогняному рубежі, але відстав за швидкістю від переможця гонки на 1 хв. 25,1 сек., опинившись у підсумковій турнірній таблиці на 17-му місці. Ще один українець Сергій Семенов допустив один промах, але фінішував лише на 64-му місці з відставанням у 3 хв. 17,3 сек. 73-е місце на рахунку Артема Прими, що тричі промахнувся на рубежах і відстав на 3 хв. 41,7 сек. Олександр Біланенко фінішував на 85-му місці (2 промахи, 4 хв. 14,9 сек.), а Сергій Седнєв – на 88-му (2 промахи, 4 хв. 18,8 сік).

Переможцем гонки став француз Мартен Фуркад. Компанію на п'єдесталі пошани йому склали росіянин Євген Устюгов і норвежець Хенрік Ль Абе-Лунд.

Як повідомляв УНІАН, раніше в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в Сочі третє місце завоював українець С.Семенов.