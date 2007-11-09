Тренер збірної Франції везе до України шість форвардів

Головний тренер збірної Франції Раймон Доменек назвав склад своєї команди на товариську гру з командою Марокко (16 листопада) і на завершальний матч відбіркового турніру Євро-2008 зі збірною України, який відбудеться 21 листопада в Києві. У цьому списку не виявилося кращого на даний момент бомбардира Серії А нападаючого "Ювентуса" Давида Трезеге, який забив 10 голів в 11 матчах, повідомляє "Спорт-Експрес".

Для того, щоб кваліфікуватися у фінальну частину континентальної першості, французам досить зіграти внічию з українцями. Крім того, Франція одержить путівку на Євро-2008 у випадку, якщо Італія 17 листопада обіграє на виїзді Шотландію.

Склад збірної Франції:

воротарі - Себастьян Фрей ("Фіорентіна", Італія), Мікаель Ландро ("ПСЖ"), Ульріх Рамі ("Бордо");

захисники - Ерік Абідаль, Ліліан Тюрам (обидва - "Барселона", Іспанія), Себастьєн Скіллачі, Франсуа Клер (обидва - "Ліон"), Патріс Евра ("Манчестер Юнайтед", Англія), Вільям Галлас, Санья Бакарі (обидва - "Арсенал", Англія);

півзахисники - Алу Діарра ("Бордо"), Лассана Діарра, Матьє Фламіні (обидва - "Арсенал", Англія), Клод Макелеле ("Челсі", Англія), Жером Ротен ("ПСЖ"), Жеремі Тулалан ("Ліон"), Самір Насрі ("Марсель"); Франк Рібері ("Баварія", Німеччина);

нападаючі - Ніколя Анелька ("Болтон", Англія), Карим Бензема, Сідней Гову, Хатем Бен Арфа (усі - "Ліон"), Тьєрі Анрі ("Барселона", Іспанія), Флоран Малуда ("Челсі", Англія).

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