Шість українських боксерів - у десятках найкращих в рейтингах WBA

Як повідомляється на офіційному сайті організації, новий рейтинг включає у себе бої, що відбулися з 3 лютого по 2 березня. Також відзначимо, що крім шести спортсменів, які увійшли до Тор-10 у своїх категоріях, ще двоє перебувають на 15-му місці рейтингу. Серед українців є також один «суперчемпіон» за версією WBA – Володимир Кличко – у суперважкій вазі. Звання «звичайний чемпіон світу» у цій ваговій категорії носить росіянин Олександр Повєткін.

До списку найсильніших серед українців входять Олег Юхимович (7-е місце, напівлегка вага), Володимир Кравець (15, перша напівсередня вага), В’ячеслав Сенченко (7, напівсередня вага), Максим Бурсак (3, середня вага), Стас Каштанов (1, друга середня вага), Сервер Емурлаєв - (9, друга середня вага), В’ячеслав Узелков (4, напівважка вага) і Анатолій Дудченко (15, напівважка вага).

У суперважкій вазі, де титул суперчемпіона світу за версією WBA належить українцю Володимиру Кличку, особливих змін у першій п’ятнадцатці рейтингу не відбулося.

Нагадаємо, що рейтинги WBA оновлюються раз на місяць.