Закінчився матч Франція – Швейцарія

У Штутгарті на "Готтвальд Даймлер Штадіон" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу (група G) Франція – Швейцарія.

Дуже серйозний момент створили швейцарці на 9-й хвилині. Два гравці без офсайду вийшли за лінію захисників у момент пробиття штрафного. Але Сендерос не дістав до м`яча головою, а Фрай ударив у штангу, а потім йому вже не дали добивати. Обидві команди технічно атакували і технічно зривали атаки, гра живо перекочувалася з однієї половини поля на іншу, французи помітно частіше доводили атаки до загроз воротам, але гострими з них були 1-2.

У постійній боротьбі зіткнення за м`яч ставали все більш нервовими. До кінця періоду арбітрові ставало все важче. На перерву команди пішли з нулями.

І з нулями провели весь другий. Команди атакували, в`язнули в боротьбі, терпляче і жорстко зривали задуми одна одної, рясно одержували жовті картки (тут з рахунком 5:3 російський арбітр Валентин Іванов вивів вперед швейцарців), втрачали вигідні моменти. Удар Дорасоо на 89-й хвилині – був би трохи точнішим, вирішив би підсумок матчу. За 20 секунд до кінця швейцарці намагалися заштовхнути «стандарт» з флангу половиною команди. Усе марно – 0:0.