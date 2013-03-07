Президента Федерації футболу України похвалили в ФІФА
23:41, 07 березня 2013Спорт
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Президент Міжнародної федерації футболу Йозеф Блаттер наголошує на необхідності зберігати цілісність існуючої системи світового футболу.
Анатолій Коньков
Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, про це він сказав під час зустрічі у Цюріху у штаб-квартирі ФІФА з президентом Федерації футболу України Анатолієм Коньковим.
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Й.Блаттер схвалив ініціативи А.Конькова щодо розвитку дитячо-юнацького та масового футболу.
Також А.Коньков у Цюріху провів зустрічі з керівниками ряду структурних підрозділів ФІФА, у тому числі з керівником відділу контролю та стратегічного планування Ремо Хоспентхалем та головою юридичного управління Марко Віллігером, обговоривши подальше співробітництво між українською та міжнародною федераціями.
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