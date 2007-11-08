Результати матчів Кубка УЄФА
23:32, 08 листопада 2007Спорт
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Спартак і Зеніт святкують
|Фото Reuters
Група A. Ларісса - Зеніт 2:3, Нюрнберг - Евертон 0:2
Група B. Копенгаген - Панатінаїкос 0:1, Абердін - Локомотив 1:1
Група C. Млада-Болеслав - Вільяреал 1:2, Фіорентіна - Ельфсборг 6:1
Група D. Ренн - Бранн 1:1, Динамо (Загреб) - Базель 0:0
Група E. Спартак (Москва) - Байєр 2:1, Тулуза - Спарта 2:3
Група F. Баварія - Болтон 2:2, Аріс - Црвена Звезда 3:0
Група G. Хапоель (Тель-Авів) - Тоттенхем 0:2, Ольборг - Андерлехт 1:1
Група H. Галатасарай - Хельсінборг 2:3, Аустрія (Відень) - Бордо 1:2
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