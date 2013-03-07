Українець завоював бронзу на етапі Кубка світу з біатлону в Сочі

Як передає кореспондент УНІАН, С.Семенов не зробив жодного промаху на вогняних рубежах, і зумів з хорошою швидкістю подолати сочінську трасу, яка вважається однією з найскладніших у світі за своїм рельєфом.

У результаті українець на 31,9 сек. відстав від француза Мартена Фуркада і на 25.0 сек. - від німця Андреаса Бірнбахера, який фінішував другим. При цьому француз допустив один промах у стрільбі, за що до його результату автоматично додалася хвилина штрафу.

Ще троє українців допустили по два промахи на стрільбі і опинилися далеко від лідерів у підсумковій турнірній таблиці. Андрій Дериземля зайняв 20-е місце (відставання - 2 хв. 53,9 сек.), Олександр Бєланенко - 44-е (4 хв. 57,2 сек.), а Дмитро Підручний - 46-е (5 хв. 00,2 сек.). Артем Прима не фінішував через падіння.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у жіночій індивідуальній гонці жодна з українок не потрапила до десятки найсильніших.

9 і 10 березня на етапі Кубка світу в Сочі заплановані чоловіча і жіноча спринтерські гонки, а також естафети.