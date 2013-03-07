ЗМІ: Луческу запропонують очолити російський «Анжі»

Про це пише газета "Известия".

Нинішній рульовий клубу з Махачкали Гус Хіддінк, з великою часткою вірогідності, не стане продовжувати угоду як головний тренер клубу. У зв'язку з цим уже зараз представники російського клубу шукають варіанти заміни голландського фахівця. Серед основних кандидатів на посаду наставника розглядається кандидатура 67-річного тренера донецького «Шахтаря» М.Луческу, в якого після закінчення сезону закінчується контракт із «гірниками».

За інформацією «Известий», головний лобіст М.Луческу - член ради директорів «Анжі» Герман Ткаченко, який вважає румуна одним із найкращих варіантів для махачкалінського клубу, який швидко розвивається. Наставник «Шахтаря» завжди добре ставив гру своїм командам і блискуче проявив себе як фахівець, який працює на тривалу перспективу.

Офіційний представник М.Луческу Аркадій Запорожану зазначив, що на даний момент ніяких офіційних переговорів із «Анжі» М.Луческу не веде. "Мірча повністю зосереджений на роботі з «Шахтарем». Зараз навколо Луческу ходить багато інформації, яка часто не має під собою грунту. Мені важко сказати, що буде завтра, але на даний момент «Анжі» не виходив на нас із пропозицією", - розповів А.Запорожану. При цьому агент румунського наставника зазначив, що М.Луческу, незважаючи на досить солідний вік, не відчуває жодних проблем і готовий вирішувати найсерйозніші завдання. "Мірча перебуває у відмінній формі й не має наміру завершувати тренерську кар'єру. На сьогоднішній день він готовий до ще одного серйозного виклику", - запевнив А.Запорожану.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в ЗМІ з'явилися чутки про те, що М.Луческу після програного матчу Ліги чемпіонів німецькій "Боруссії" (0:3), нібито повідомив своїм помічникам із тренерського штабу, що після закінчення сезону піде з клубу й не продовжуватиме контракт, який закінчується влітку 2013 року. Пізніше ці чутки спростували генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін і асистент головного тренера донецької команди Олександр Спиридон. Сам М.Луческу ніяк не прокоментував чутки про свою можливу відставку.