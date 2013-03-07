Кривдник Шахтаря очолив рейтинг клубів UEFA

Як повідомляє офіційний сайт UEFA, команда Юргена Клоппа набрала найбільшу кількість очок і впевнено займає перше місце, випереджаючи італійський «Ювентус», французький ПСЖ, іспанський «Реал» і німецьку «Баварію».

А ось лідер минулих сезонів - іспанська «Барселона» - опустилася на 9-й рядок і пропустила вперед, окрім п'ятірки провідних клубів, також португальський «Порту», німецький «Шальке» та іспанську «Валенсію». «Шахтар» поки займає проміжний 13-у рядок, але може ще поступитися своєю позицією турецькому «Галатасараю» та англійському «Челсі», які продовжують боротьбу в єврокубках. Другим клубом у рейтингу від України за підсумками поточного сезону стало «Дніпро», яке поки розмістилося на 30-му місці. Втім, слідом за командою Хуанде Рамоса йдуть російський «Зеніт» і англійський «Ньюкасл», але обидва колективи також продовжують боротьбу в єврокубках. «Металіст» займає 37-е місце, випереджаючи на сьогоднішній день російський «Анжі», швейцарський «Базель» і англійський «Ліверпуль». А ось київське «Динамо» - лише на 43-му місці. Донецький «Металург» - 85-й, а замикає рейтинг - київський «Арсенал», який розмістився на 117-му рядку.

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За підсумками останніх п'яти сезонів перше місце впевнено продовжує утримувати «Барселона», маючи в своєму активі 151 бал. «Шахтар» знаходиться на 12-му місці, випереджаючи італійський «Мілан» і португальську «Бенфіку». «Динамо» - на 22-му місці, втративши в рейтингу одну позицію й пропустивши вперед «Ювентус», «Металіст» - на 29-му рядку, дещо відстаючи від англійського «Тоттенхема» і голландського ПСВ, а «Дніпро» за рахунок вдалого виступу в сезоні 2012/13 піднявся на 86-е місце, випередивши англійський «Сток Сіті» і польський «Лех». Далі йде «Ворскла», займаючи 129-е місце, а слідом за полтавчанами «Карпати» на 130-му рядку. «Металург» (Донецьк) займає 136-е місце, «Таврія» - 144-те, «Арсенал» - 153-тє.

Всього в рейтингу клубів УЄФА 450 клубів.