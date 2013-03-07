Кабмін ухвалив спортивну держпрограму

Як повідомляє Урядовий портал, відповідний законопроект схвалено 6 березня.

Як зазначається у повідомленні, метою законопроекту є прийняття Загальнодержавної соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2013-2017 роки, що спрямована на створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення широких верств населення до масового спорту та розвитку спорту вищих досягнень.

Відповідним актом затверджуються заходи, спрямовані на розвиток фізичної культури та спорту, визначаються шляхи вирішення поставлених завдань.

Коментуючи ухвалену програму, міністр молоді та спорту України Равіль Сафіуллін зазначив, що її виконання надасть можливість поступово збільшити рухову активність дітей і молоді до 8-12 годин на тиждень, залучити до змістовного дозвілля та відпочинку населення, зокрема молодь, зі щорічним збільшенням на 1-2% рівня охоплення населення руховою активністю до 30 хвилин щодня, залучити до 20% дітей та молоді віком від 6 до 23 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах і створити умови для розвитку резервного спорту та поповнення основного складу національних збірних команд.