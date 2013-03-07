16 березня в Києві великий бокс

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголошено на прес-конференції в Києві.

Бій буде організовано промоутерською компанією братів Кличків К2 Promotions.

Коментуючи майбутній поєдинок, В.Узелков відзначив: "Для мене це буде дуже цікавий бій. Суперник технічний, швидкий. Буде важко його перемогти. Але на кону титул, і для мене це має дуже велике значення".

В.Узелков провів до сьогодні на професійному рингу 30 боїв. З них українець виграв 28 (17 - нокаутом) і 2 програв.

С.Себіхі здобув на рингу 20 перемог (14 - нокаутом) при 4-х поразках.

Окрім титульного бою, який стане центральною подією 16 березня, відбудуться також рейтингові поєдинки за участю інших українських боксерів. Зокрема, на ринг вийдуть Віктор Плотников і Олександр Спірко, які виступають у напівсередній і першій середній вазі відповідно. Також свій черговий поєдинок проведе суперважкоатлет Андрій Руденко.