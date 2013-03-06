Будівельник програв перший матч чвертьфіналу Єврокубка

У російському Санкт-Петербурзі завершився перший матч серії 1/4 фіналу Єврокубка УЛЕБ - другого за важливістю клубного баскетбольного турніру Європи - в якому "Спартак" обіграв київський "Будівельник" з рахунком 83:72.

Як передає кореспондент УНІАН, гра в Санкт-Петербурзі з самого початку йшла з перевагою господарів майданчика, і з кожним періодом відрив російського клубу лише збільшувався. Першу чверть гри "Спартак" виграв з перевагою "+4", а другу - "+3". Таким чином, на велику перерву команди пішли з рахунком 43:36 на користь господарів.

Ситуація на майданчику різко змінилася в третій чверті, коли київський клуб за півтори хвилини скоротив відставання з 7 до 1 пункту. Після цього пішла нервова гра з поперемінною перевагою команд у рахунку. Лише за 1 секунду до кінця третього періоду Микита Курбанов забезпечив перевагу "Спартака" в три бали - 63:60.

Початок четвертої чверті матчу також був відмічений дуже нервовою боротьбою. Досить сказати, що за перші 2,5 хвилини команди набрали в цілому 3 очки. Точним далеким кидком відзначився М.Курбанов - 66:60. Після цього господарі вже домінували на майданчику і довели матч до логічної перемоги.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі у складі української команди став американець Лео Лайонс, який набрав 21 очко.

На цій стадії змагань команди грають по одному матчу вдома і в гостях. Переможець протистояння за сумою двох ігор виходить у "Фінал чотирьох" Єврокубка УЛЕБ. У відповідь матч в парі "Будівельник" - "Спартак" відбудеться рівно через тиждень, 13 березня, в Києві.