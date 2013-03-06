Нардеп запевняє, що інвестори вже готуються до Євробаскету-2015

Таку думку в коментарі Інституту Горшеніна висловила народний депутат України, заступник голови комітету з питань економічної політики Ірина Горіна.

«Напевно, ніхто не очікував, наскільки успішно Україна проведе Євро-2012. Ось і зараз будуть будуватися стадіони та інфраструктура навколо цих об'єктів - це все додаткові робочі місця. Слава Богу, що відновили Міністерство молоді та спорту, одним з його завдань буде правильно вибудувати концепцію того, як потім у нас буде підтримуватися баскетбол, як будуть експлуатуватися стадіони. Якщо включити це (спортивну інфраструктуру в Україні, - ред.) в загальну канву постійних міжнародних змагань - тих чи інших - то я думаю, що інвестори зрозуміють вдалість цих вкладень», - вважає Ірина Горіна.

На її думку, схема державно-приватного партнерства, запропонована урядом України для фінансування чемпіонату Євробаскет-2015, виправдана і ефективна. «Це робоча схема. Я знаю наших підприємців, які підтримують баскетбольні клуби, є їх спонсорами. І я знаю, що вони зацікавлені в тому, щоб були стадіони, щоб були такі майданчики - це і обличчя їхніх команд і можливість по-іншому виглядати зі спортивної точки зору на світовій арені. Я знаю тих людей, які дійсно будуть вкладати гроші в будівництво стадіонів на принципах державно-приватного партнерства. Ця ідея - не просто теорія. Вже були проведені попередні переговори, різного формату узгодження. Інвестори вже чекають, коли це все можливо буде реально здійснювати», - сказала народний депутат.

У свою чергу, презентуючи Концепцію розвитку національної спортивної інфраструктури для проведення чемпіонату Євробаскет-2015, віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул зазначив, що акцент при підготовці чемпіонату буде ставитися на державно-приватне партнерство. «Загальна сума приватних інвестицій складе більше 4 млрд грн. Інвестори беруть на себе повністю фінансування створення мультифункціональних арен. Схема наступна: 25% вкладають приватні інвестори, 75% буде кредитовано банками », - зазначив віце-прем'єр.