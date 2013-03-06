ЗМІ: Луческу думає піти з «Шахтаря»

Сайт "Чемпіон", з посиланням на свої джерела, повідомляє про те, що М.Луческу сам повідомив про прийняте рішення помічникам із тренерського штабу. Зокрема, він заявив, що не продовжуватиме контракт, який закінчується саме влітку 2013 р.

На тему: Шахтар вилетів з Ліги чемпіонів

Тим часом, на післяматчевій прес-конференції після гри з "Боруссією" (Дортмунд) у Лізі чемпіонів, яка відбулася напередодні, румунський фахівець заявив, що у нього є плани щодо "освіження складу команди". Також він визнав факт, що його команда поступилася супернику за всіма статтями.

Чутки про відставку М.Луческу періодично з’являються відтоді, як він очолив команду в 2004 році. Проте, тренер жодного разу не робив ніяких заяв щодо можливого залишення своєї посади. Попереднього разу пік чуток припав на весну 2008 року, коли команда потерпала від чергової ігрової кризи. М.Луческу, який продовжував працювати, згодом виграв із командою Кубок УЄФА, а також один раз дійшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня "Шахтар" програв німецькій "Боруссії" в Лізі чемпіонів (0:3) і вибув із боротьби за трофей.