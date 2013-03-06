Визначилися пари 1/4 фіналу Кубка України з міні-футболу

Як повідомили УНІАН в Асоціації міні-футболу України, на вирішальному етапі змагань вісім сильних команд буде розбито на чотири пари 1/4 фіналу, а трофей буде розіграно за олімпійською системою, з вибуванням.

У результаті жеребкування було складено такі пари: "Ураган" (Івано-Франківськ) - "Енергія" (Львів), "Епіцентр" (Київ) - Nik&Ars (Харків), "Львівхолод" (Львів) - "Локомотив" (Харків), "Лукас" (Кременчук) - ЛТК (Луганськ).

Матчі 1/4 фіналу змагань відбудуться 25 квітня, півфінали – 26 квітня, а вирішальний поєдинок - 28 квітня 2013 р.