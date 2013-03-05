Жіноча збірна України виграла тур чемпіонату світу з шахів

Як повідомляє офіційний сайт турніру, перемоги на своїх дошках взяли Катерина Лагно і Наталія Жукова. Нічийний результат був зафіксований у зустрічі за участі діючої чемпіонки світу Ганни Ушеніної. А ось Інна Гапоненко програла самій юній учасниці ЧС-2013, дебютантці збірної Казахстану 13-річній Жансаї Абдумалік.

В інших матчах дня зафіксовані такі результати: Румунія - Індія - 2:2, Туреччина - Росія - 0:4, Китай - США - 3,5:0,5, Франція - Грузія 0,5:3,5.

Після трьох турів змагань лідирують збірні Росії і Китаю, у яких по 6 командних очок. На першому місці розташувалися росіянки, у яких більше очок в особистих зустрічах - 10,5 проти 10 у китаянок. Українки посідають третє місце з 5 командними очками і 7,5 бала, набраними в особистих партіях.

Командний чемпіонат світу з шахів серед жінок проводиться раз на два роки, починаючи з 2007 року. Збірна України вигравала бронзові медалі змагань в 2007 і 2009 роках. У 2011-му команда опинилася за межею призерів.

IV командний чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Астані з 2 по 13 березня 2013 року.