Кличко-молодший повідомив, де проведе наступний бій

Як повідомляє офіційний сайт братів Кличків, бій відбудеться 4 травня на SAP-арені в Мангеймі.

Ф.П’янета 28 років, його ріст 196 см, не знає поразок на професійному рингу.

Лівша Ф.П’янета був чемпіоном WBC серед юніорів і чемпіоном Європи. За свою восьмирічну професійну кар'єру він перемагав колишнього чемпіона WBC у суперважкій вазі Олівера Макколла і чотирикратного претендента на чемпіонський титул Франсуа Бота. У 2009 році йому поставили діагноз «рак», і він вимушений був залишити спорт. Перемігши хворобу, боксер повернувся на ринг у 2010 році. Ф.П’янета знаходиться на 9-му рядку в рейтингу WBO і на 12-му - в рейтингах WBA і IBO. Його рекорд 28 – 0, при 15 перемогах нокаутом і 1 нічиїй.

Як повідомляв УНІАН, раніше перешкодити проведенню цього бою намагався офіційний претендент на титул В.Кличка Олександр Повєткін з Росії, який вимагав, щоб український боксер спочатку бився з ним. Але WBA, розглянувши претензії росіянина, не знайшла переконливих доводів у його позові, і дозволила проведення бою В.Кличко - Ф.П’янета.