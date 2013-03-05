Луческу впевнений, що переможець пари Боруссія - Шахтар буде грати у фіналі ЛЧ

На нього чекає виїзний поєдинок проти дортмундської «Боруссії». Нагадаємо, що перший матч завершився з нічийним рахунком 2:2.

Таким чином, гірникам потрібно обов'язково забивати, щоб пройти далі.

Напередодні тренер донеччан Мірча Луческу висловив упевненість, що вболівальників чекає дуже видовищний поєдинок:

«Можу відзначити, що «Боруссія» функціонально і фізично виглядає сильнішою за нас, має у своєму складі більше сильних футболістів - саме на цьому базується їхня гра. Вони дуже добре діють на другому поверсі, крім того, покладаються на швидкість атакуючих виконавців і вертикальні передачі в штрафну. Ми ж відштовхуємося від своїх сильних якостей, якими є техніка, швидкість футболістів і, за можливості, хороший контроль м'яча ... Нас чекає дуже видовищний футбол. Упевнений, що переможець цієї пари має зіграти у фіналі Ліги чемпіонів цього року», - цитує Луческу прес-служба «Шахтаря».

Нагадаємо, що зустріч Боруссія - Шахтар відбудеться сьогодні в Дортмунді.

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