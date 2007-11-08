ФК ”Шахтар” позбавив акредитації ”Газету по-українськи”

Як повідомили в прес-службі клубу, видання позбавлене акредитації до кінця сезону в зв`язку з тим, що кореспондент газети Роман ШАХРАЙ "грубо порушив регламентні норми УЄФА при проведенні міжнародних зустрічей".

У прес-службі пояснили, що 6 листопада, під час матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Мілан" журналіст "Газети по-українськи" самовільно знаходився за воротами команд, не маючи на це допуску.

Р.ШАХРАЙ активно жестикулював і вступав у розмови з футболістами "Мілана", заважаючи їхній розминці. Працівники УЄФА не без проблем видворили представника ЗМІ з території, прилеглої до поля. Все це було зафіксовано на відео, зазначили в прес-службі.

У прес-службі також зауважили, що лист із повідомленням про позбавлення акредитації направлено керівництву зазначеного видання.