Закінчився матч Корея – Того

У Франкфурті на стадіоні "Комерцбанк-Арена" завершився матч Чемпіонату світу з футболу (група G) Корея – Того.

Ніколи раніше футбольні збірні Кореї і Того не зустрічалися, але глобалізація виправила і цей недолік.

На 12-й хвилині корейці прогавили, що Мохамед Кадер виходить на далекий пас, але удар, на жаль для тоголезьких болільників, виявився рішучим і дуже неточним. На 16-й хвилині ще один далекий пас з центрального кола вивів в прорив Адебайора, і він зробив простріл у воротарську, але там захисники вже «проштовхнули» Кадера вперед від м`яча. Загрози корейців у цей період були не такими яскравими, дрібний брак і жорстка гра захисників зривали їхні атаки. Утім, основна гра більше півгодини велася за межами штрафних майданчиків.

А потім... Кадер успішно виконав ту комбінацію, яка не вдалася йому на початку гри: далекий пас, швидкісний прохід між захисниками і сильний, тепер уже точний, удар низом у далекий кут з дотиком штанги. 31-а хвилина – 1:0 і... африканські гравці виконують ритуальний танець на бічній лінії.

Потім сторони взялися обмінюватися дальніми ударами: на 35-й і 36-й хвилині Агасса і Лі Вун Чжа по черзі відбили м`ячі, що йшли під верхню штангу. Потім корейці зробили ставку на навіси до штрафної.

Другий тайм Корея почала з атак. 54-а хвилина була «чорною» для Того. Мало того, що Абало одержав другу жовту картку, так ще й штрафний за його порушення (знос перед штрафною) виявився результативним. Лі Чун Су пробив у правий верхній кут.

Тепер уже в атаку пішли тоголезці. Корейці витримали, і на 72-й хвилині забили другий гол. Ан Чжун Хван бив з тієї ж точки і в той же кут, що й Лі Чун Су, тільки тепер не з штрафного, а з гри.

Додані три хвилини корейці догравали під невдоволений гомін трибун – так відверто вони уникали гри і тримали свои виграшні 2:1.