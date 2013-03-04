Українські фехтувальниці здобули перемогу на етапі Кубка світу

Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті України, до складу команди входили Ольга Харлан, Галина Пундик, Ольга Жовнір та Олена Вороніна.

На шляху до перемоги українки здолали команди Республіки Корея (45:42), Польщі (45:34) та США (45; 43), а у вирішальному протистоянні й італійок (45:41). Третє місце посіли американки, які обіграли у поєдинку за «бронзу» збірну Франції (45:41).

Як повідомляв УНІАН, три спортсменки з цього складу - О.Харлан, Г.Пундик й О.Жовнір є олімпійськими чемпіонками Пекіна-2008 в командних змаганнях шаблісток. На Іграх в Лондоні-2012 командні змагання з фехтування серед жінок не проводилися.