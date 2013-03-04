Одразу три українських футбольних клуба піднялися в рейтингу IFFHS

Як повідомляє офіційний сайт організації, кращим українським клубом на даний момент є донецький «Шахтар», посідаючи 52-й рядок. У рейтингу місяць тому він був на 59-й позиції.

Також покращили свої результати дніпропетровське "Дніпро" і київське "Динамо". «Дніпро» піднялося з 65-го на 63-е місце, а "Динамо" - з 88-го на 79-е.

Водночас харківський "Металіст" втратив 14 позицій і тепер лише 58-й.

Далеко за межами першої сотні, як і раніше, ще два вітчизняні полпреди в цьому рейтингу. Донецький "Металург" розташувався на 232-му місці, а київський "Арсенал" - на 250-му.

Значні зміни відбулися і в групі лідерів. Так, іспанська «Барселона», що вважалася за версією IFFHS місяць тому найсильнішою командою світу, після поразок від "Реала" (двічі - в чемпіонаті та Кубку Короля Іспанії) та італійського "Мілана" (у Лізі чемпіонів УЄФА) опустилася на п'яте місце в рейтингу, а на перше місце піднявся діючий переможець Ліги чемпіонів англійський «Челсі». Слід зазначити, що "Челсі" цього сезону не зможе захистити свій титул, оскільки вибув з боротьби в Лізі чемпіонів вже на стадії групового турніру. Слідом за "Челсі" йдуть іспанські "Атлетико", німецька "Баварія" і бразильський "Корінтіанс".

Як повідомляв УНІАН, рейтинг IFFHS оновлюється раз на місяць. Його укладачі враховують всі матчі кожного клубу - товариські та офіційні, проведені в рамках національних чемпіонатів, кубкових і міжнародних турнірів.