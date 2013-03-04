Українська команда виграла чемпіонат Європи зі стрільби з лука
На чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в приміщенні збірна України під керівництвом головного тренера Віктора Сидорука посіла 1-е командне місце, здобувши 4 золоті медалі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації України зі стрільби з лука.
Жіноча доросла команда у складі Катерини Палехи (Львів), Лідії Сиченікової (Чернівці) і Вікторії Коваль (Харків) посіла 1-е місце в командному заліку.
Жіноча юнацька команда у складі Анастасії Павлової (Нова Каховка), Мар'яни Струк і Вероніки Марченко (Львів) посіла 1 місце в командному заліку.
В особистому жіночому заліку серед юніорів 1-е місце посіла М.Струк (Львів).
В особистому чоловічому заліку серед юніорів 1-е місце посів Валентин Куций (Суми).
Чоловіча доросла команда з України на чемпіонаті Європи посіла 4-е місце.
Українська чоловіча команда юніорів також посіла 4-е місце на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в приміщенні.
Чемпіонат проходив з 25 лютого по 3 березня в польському місті Жешув.