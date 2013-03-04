Українська команда виграла чемпіонат Європи зі стрільби з лука

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації України зі стрільби з лука.

Жіноча доросла команда у складі Катерини Палехи (Львів), Лідії Сиченікової (Чернівці) і Вікторії Коваль (Харків) посіла 1-е місце в командному заліку.

Жіноча юнацька команда у складі Анастасії Павлової (Нова Каховка), Мар'яни Струк і Вероніки Марченко (Львів) посіла 1 місце в командному заліку.

В особистому жіночому заліку серед юніорів 1-е місце посіла М.Струк (Львів).

В особистому чоловічому заліку серед юніорів 1-е місце посів Валентин Куций (Суми).

Чоловіча доросла команда з України на чемпіонаті Європи посіла 4-е місце.

Українська чоловіча команда юніорів також посіла 4-е місце на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в приміщенні.

Чемпіонат проходив з 25 лютого по 3 березня в польському місті Жешув.