Шовковський: перший пропущений гол трохи нелогічний

Не варто говорити про настрій динамівців по закінченню матчу на «Олд Траффорд». Воротар киян Олександр Шовковський був одним з небагатьох, хто погодився прокоментувати журналістам гру з МЮ. Футболіст відзначив як позитив, так і негатив: «Вважаю, з кожного матчу потрібно уміти знаходити як негативні, так і позитивні моменти. Позитивним моментом у «Динамо» була організація гри і сама гра в перші 30 хвилин. Крім того, більшості хлопців важко пред`явити претензії у самовіддачі. Безумовно, індивідуальна майстерність наших суперників була на порядок вище. Багато в чому через це ми програли гру з великим рахунком».

Шовковський проаналізував тактику своєї команди: «Ми розраховували грамотними діями в обороні змусити суперника нервувати. А самим шукати щастя в контратаках. Але перший пропущений гол, не зовсім, до речі, логічний, зруйнував усі плани. Над цим теж потрібно працювати, адже забитий або пропущений гол не повинен змінювати малюнок гри. Зрозуміло, він може змінитися, але дисципліна на полі повинна бути завжди присутньою».

Воротар біло-синіх вважає, що гра могла піти зовсім за іншим сценарієм, якби не було першого голу. «Англійський чемпіонат вважається зараз одним з найсильніших у світі за підбором гравців, організацією гри, умінням використовувати вигідні моменти. І, зокрема, за реалізацією стандартних положень. Я проглядав багато ігор чемпіонату Англії і відзначив, скільки уваги вони приділяють цьому елементу. Під час кутового або штрафного практично вся команда знаходиться у штрафному майданчику. Люди чудово знають, що «стандарти» - один з козирів сучасного футболу. Перший пропущений гол трохи нелогічний. Я вважаю, було порушення на Діакате. А також, під час удару Тевес знаходився в положенні «поза грою». Зрозуміло, що суддя, який ухвалює рішення, теж може помилитися. Але якби не було цього гола, гра пішла б за зовсім іншим сценарієм», - сказав Шовковський.

Воротар узяв на себе частину провини за другий гол у ворота «Динамо»:

«Дійсно, в цьому моменті я міг зіграти вдаліше. Важко зараз сказати, з якої причини це не відбулося. Повторюся, я міг виручити команду».

Наприкінці Шовковський оцінив шанси команди на продовження виступів в Кубку УЄФА:

«Я раніше про це вже говорив. Поки у нас є хоч найменші шанси, хлопці проявлятимуть всю свою майстерність і уміння, щоб команда пройшла в наступний раунд».

За матеріалами офіційного сайту ФК "Динамо Київ"