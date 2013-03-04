Фани Динамо Київ виступили проти чемпіонату СНД (фото)

Під час домашнього матчу 19-го туру Прем'єр-ліги між динамівцями та криворізьким "Кривбасом" на НСК "Олімпійський", фанати розгорнули банери "Захистимо український футбол від загарбників" та "Бойкот чемпіонату СНД".

Як нагадує ТСН, 18 лютого відбулося перше офіційне засідання щодо створення Об'єднаного чемпіонату України та Росії. Тоді ж було названо заманливу суму бюджету турніру - 1 мільярд доларів. Крім того, було названо і приблизний термін старту чемпіонату: з сезону-2014/15.