Блохін не розуміє: у матчах з Бордо - хороший футбол, з Кривбасом - у півноги
07:54, 04 березня 2013Спорт
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Тренер дивується провальній грі своїх підопічних.
Олег Блохін обіцяє.. розібратися
Головний тренер київського «Динамо» Олег Блохін визнав недоробки в підготовці до першого матчу поновленого Чемпіонату України з футболу (У 19 - турі кияни вдома втратили очки в матчі проти Кривбасу)
«Звичайно, за результат відповідає тренер ... Не можу зрозуміти, чому в матчах з «Бордо» команда показує хороший футбол, а потім грає в півноги з «Кривбасом» ... Очевидно не той подразник ... З якої причини це сталося, будемо розбиратися », - цитує Блохіна прес-служба «Динамо».
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