Блохін не розуміє: у матчах з Бордо - хороший футбол, з Кривбасом - у півноги

Головний тренер київського «Динамо» Олег Блохін визнав недоробки в підготовці до першого матчу поновленого Чемпіонату України з футболу (У 19 - турі кияни вдома втратили очки в матчі проти Кривбасу)

«Звичайно, за результат відповідає тренер ... Не можу зрозуміти, чому в матчах з «Бордо» команда показує хороший футбол, а потім грає в півноги з «Кривбасом» ... Очевидно не той подразник ... З якої причини це сталося, будемо розбиратися », - цитує Блохіна прес-служба «Динамо».