Динамо втратило очки в матчі з Кривбасом

У Києві завершився останній матч 19-го туру Прем'єр-ліги «Динамо» - «Кривбас», в якому команда Олега Блохіна не зуміла здобути перемогу - 1:1.

Як передає кореспондент УНІАН, у грі проти «Динамо», криворізький «Кривбас», як і більшість інших суперників у Прем'єр-лізі, обрав оборонну тактику. Більш того, пропустивши гол від Брайана Ідейє, на початку другого тайму, команда з Кривого Рогу періодично контратакувала надалі. І на 72-й хвилині м'яч після удару Володимира Прийомова, рикошетом від Євгена Хачеріді залетів у ворота киян - 1:1. Часу, що залишився киянам не вистачило для того, щоб реалізувати свою ігрову перевагу в голи у ворота суперника.

В інших матчах дня луганська «Зоря» переграла ужгородську «Говерлу» (2:1), сімферопольська «Таврія» поступилася львівським «Карпатам» (0:2), а одеський «Чорноморець» обіграв полтавську «Ворсклу» з рахунком 1:0.

Нагадаємо, що в турнірній таблиці, як і раніше упевнено лідирує донецький «Шахтар» (54 очки). Друге місце займає дніпропетровський «Дніпро» (41), далі йдуть харківський «Металіст» (39) і «Динамо» (37). Команди, що займають друге-четверте місця в турнірній таблиці ведуть боротьбу за путівку в Лізі чемпіонів.