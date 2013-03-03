Українець потрапив до шістки найкращих у мас-старті на етапі Кубка світу з біатлону

У норвезькому Холменколлені завершилася гонка мас-старті в рамках етапу Кубка світу з біатлону, в якій українець Андрій Дериземля посів шосте місце.

Як передає кореспондент УНІАН, А. Дериземля був єдиним представником України в 30-ці найсильніших біатлоністів на даний момент. І тут, як і в попередній жіночій гонці, представник нашої країни до останнього вогняного рубежу мав шанси на попадання до трійки призерів. Але один-єдиний промах в стрілянині стоячи перешкодив уклинитися в боротьбу за нагороди. Швидкість по дистанції в цій гонці у нього була зовсім не високою. На фініші А. Дериземля відстав від переможця на 26 секунд.

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А ось у кого з швидкістю було все гаразд, так це у Мартена Фуркада. Француз допустив три промахи на вогняних рубежах, але зайві штрафні кола не перешкодили йому до кінця боротися на рівних з суперниками, які промахнулися лише по разу. У результаті, М. Фуркад на 13,7 сек відстав від переможця гонки Ондржея Моравіца з Чехії, але на 3,1 сек перевершив Еріка Лессера - представника Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, ця гонка стала останньою на етапі Кубка світу в Холменколлені. У норвезькому передмісті Осло українці завоювали одну нагороду. Бронза в чоловічому спринті на рахунку А.Дериземлі.