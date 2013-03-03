Українки завоювали два золота на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Сьогодні у шведському Гетеборзі, де завершується чемпіонат Європи з легкої атлетики, дві українки завоювали золоті медалі.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, переможними виявилися забіг на 800 метрів і потрійний стрибок.

У забігу ніхто з фіналісток не зміг подолати рубіж у 2 хвилини. Найшвидшою в ньому виявилася українка Наталія Лупу, яка подолала дистанцію за 2 хв. 00,26 сек.

Слідом за нею на фініш прибігли росіянка Олена Котульська і Марина Арзамасова із Білорусі.

У секторі для стрибків не знайшлося рівній Ользі Саладусі, яка з результатом 14,88 більш ніж на півметра випередила найближчу переслідувачку Ірину Гуменюк з Росії. Третьою тут була італійка Сімона Ла Маніта.

Крім того, в ранковій сесії сьогоднішніх змагань український бігун Володимир Бураков завоював бронзову нагороду у бігу на 400 м., поступившись чеху Павелу Маслаку і британцеві Найджел Левіні. А напередодні бронзову нагороду у п'ятиборстві завоювала Ганна Мельниченко, яка пропустила вперед Іду Антуанетту Нану Джиму з Франції і білоруску Яну Максимову.

Таким чином, на рахунку збірної України на даний момент чотири нагороди - по два золота та бронзи. Сьогодні ввечері будуть розіграні заключні 8 комплектів нагород.