Українська біатлоністка залишилася без медалі в мас-старті Кубка світу

У норвезькому Холменколлені відбулася гонка мас-старт у рамках етапу Кубка світу з біатлону, в якому збірна України залишилася без нагород.

Як передає кореспондент УНІАН, дисципліна мас-старт доступна лише для сильних спортсменів. У цій гонці беруть участь 30 кращих біатлоністів за підсумками поточних змагань і загального заліку Кубка світу на даний момент. І сьогодні в Холменколлені на старт вийшли п`ять українок.

Як виявилось, на перемогу або, принаймні, призове місце, до четвертого вогняного рубежу претендувала лише Віта Семеренко. До останньої стрільби вона йшла на другому місці, поступаючись за швидкістю лише норвежці Турі Бергер. Більш того, на останній стрільбі суперниця допустила два промахи, і в українки з`явився шанс виграти. Але, В.Семеренко, яка розхвилювалася, в свою чергу, також допустила два промахи й після штрафних кіл пішла на дистанцію далеко позаду групи лідерів.

Як результат, В.Семеренко фінішувала на шостому місці, пропустивши вперед окрім суперниць з інших команд, лідера збірної України Олену Підгрушну, яка фінішувала п`ятою й яка не допустила жодного промаху на вогняних рубежах. Також відзначимо Валентину Семеренко, яка фінішувала 11-ою. Інші українки виступили в цій гонці набагато гірше. 28-ою фінішувала Марія Панфілова, а 29-ою - Наталя Бурдига.

Переможницею мас-старту, незважаючи на два промахи на останньому вогняному рубежі, стала норвежка Туру Бергер, друге місце зайняла Анастасія Кузьміна, яка представляє Словаччину, третє – Дарина Домрачова з Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, раніше на етапі Кубка світу в Холменколлені збірна України завоювала одну нагороду – бронза в чоловічому спринті на рахунку Андрія Дериземлі. Змагання завершаться сьогодні ввечері мас-стартом у чоловіків.