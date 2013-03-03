Українські шаблісти виграли чемпіонат Європи серед кадетів

Звання найсильніших виграли Богдан Платонов, Костянтин Воронов, Олександр Каракай і Юрій Нікітін.

Як передає кореспондент УНІАН, ще до початку змагань мало хто з фахівців сумнівався в тому, що у фінальній зустрічі «золото» розіграють збірні Італії та України. А ось щодо того, хто саме з них завоює медалі, то тут думки розійшлися.

Проте, українці змогли гідно відповісти лідеру італійців Герардо Каранті, який в особистому турнірі обіграв Костянтина Воронова й Богдана Платонова, завоювавши золоту нагороду. Українці, відповідно, стали бронзовим й срібним призером особистого турніру.

У командному турнірі перевага українців виявилася вельми відчутною за мірками змагань у шаблі. Дев`ять боїв завершилися зі спільним рахунком 45:41 на користь нашої збірної.

Всього ж у змаганнях кадетів у всіх видах програми на рахунку збірної України чотири нагороди – золото, срібло й дві бронза.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи в Будапешті триватиме до 6 березня. В наступні дні турніру медалі розіграють у більш старшій віковій групі – юніорській.