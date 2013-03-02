Українська біатлоністка у гонці переслідуванні приїхала восьмою

Як передає кореспондент УНІАН, за результатами вчорашнього спринту одразу три українки стартували у десятці найсильніших, але невдала стрільба і падіння не дозволили їм претендувати на призові місця. Лише Валентина Семеренко, що допустила на вогняних рубежах чотири промахи і проїхала на штрафних колах зайві 600 метрів дистанції, завдяки високій швидкості і численним промахам суперниць з інших збірних, зуміла посісти восьме місце.

На 12-му місці фінішувала сестра Валентини Віта Семеренко, яка допустила на вогняних рубежах 7 промахів. 23-ю перетнула фінішну смугу Марія Панфілова (9 неточних пострілів), 26-ю – Наталія Бурдига (8) і не доїхала до фінішу Олена Підгрушна. Чинна чемпіонка світу у спринті, яка напередодні посіла на своїй коронній дистанції п`яте місце, сьогодні впала на дистанції ще перед першим вогняним рубежем, через що постраждала не стільки спортсменка, скільки її гвинтівка і тому українка вимушена була зійти з дистанції.

Перемогу отримала норвежка Туру Бергер. Слідом за нею на фініш прийшли француженка Марі-Дорен Абер і Анастасія Кузьміна, яка представляє Словаччину.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні пройде ще чоловіча гонка переслідування, а 3 березня у програмі змагань два мас-старти.