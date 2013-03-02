Основний інвестор футбольного клубу "Волинь" призупиняє фінансування

Вступаючи до складу учасників ФК "Волинь" у липні 2011 року, інвестор бачив перспективність розвитку клубу і погодився надати фінансову підтримку клубу покладаючись на прозорість процесу з боку інших його учасників, а також запевнення про те, що клуб належним чином зареєстрований у всіх футбольних організаціях, має право брати участь у всіх внутрішніх і міжнародних змаганнях і веде свою господарську діяльність відповідно до закону.

Як виявилося, всупереч цим запевненням, до клубу останнім часом накопичилася достатня кількість претензій з боку, як інших футбольних клубів, так і інших організацій, колишніх акціонерів і футболістів клубу. Так, наприклад, з'явилися претензії з боку акціонерів ВАТ СК "ФК Волинь", яке забезпечувало діяльність футбольного клубу до 2011 року під керівництвом В. Столяра.

Зокрема, спортивний арбітражний суд в Лозанні розглядає позов акціонера Дениса Серебренникова, який вимагає відшкодування збитків у розмірі 45 млн. грн. Також в клуб надійшло попереднє рішення Міжнародної федерації футболу (FIFA), про стягнення на користь колишнього гравця "Волині" Ісси Ндоє компенсації в розмірі 1 млн. доларів. Надходять також претензії від інших українських футбольних клубів. Останнім часом посилилася увага до клубу з боку правоохоронних органів з питань, що відносяться до діяльності футбольного клубу до середини 2011 року. Також, у зв'язку з реорганізацією клубу 2010-2011рр., найближчим часом можуть виникнути питання про дійсність членства ФК "Волинь" у регіональної та національної федераціях футболу. У розпорядженні Клубу є копія листа керівника регіональної федерації футболу Волині - Василя Столяра, в якому він заперечує членство ТОВ «ФК «Волинь» в цій федерації, що, в свою чергу, може призвести до виключення клубу з числа учасників змагань, а також може поставити під сумнів результати матчів, зіграних раніше за участю команди ФК «Волинь».

Всі ці факти розкрилися вже після того, як компанія "Мантімус Коммершиал ЛТД" стала інвестором ФК "Волинь". Разом з тим, події, через які виникли судові спори, відбувалися ще під час керівництва клубом В. Столяра. Варто відзначити, що на сьогоднішній день В. Столяр будучи президентом і учасником клубу фактично усунувся від життєдіяльності клубу та здійснює деструктивні дії по відношенню до клубу.

У зв'язку з вищезазначеними обставинами, сьогодні керівництво компанії "Мантімус Коммершиал ЛТД" зажадало від дирекції ФК "Волинь" передати виявлені матеріали з відповідними заявами в правоохоронні органи для перевірки законності діяльності колишнього керівництва ФК "Волинь". Інвестор стурбований ситуацією, що склалася і не бачить перспектив для подальшої співпраці з ФК "Волинь" у зв'язку з цими фактами. Разом з тим, "Мантімус Коммершиал ЛТД" готова розглянути можливість щодо продовження співпраці з футбольним клубом відразу ж після того, як вся юридична та господарська діяльність ФК "Волинь" буде приведена у відповідність до законодавства України