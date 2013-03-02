Усик провів Українських отаманів у чвертьфінал Всесвітньої боксерської серії

В останньому матчі групового етапу Всесвітньої боксерської серії «Українські отамани» виграли в Лондоні у команди «Британські левові серця» з рахунком 3:2, завдяки перемозі Олександра Усика у вирішальному п'ятому бою. В результаті українці забезпечили собі місце в плей-офф, ¼ фіналу змагань.

Як передає кореспондент УНІАН, матч почався з двох впевнених перемог українців. Спочатку Дмитро Митрофанов нокаутував у третьому раунді Фредді Еванса, а потім Василь Ломаченко за очками, одноголосним рішенням суддів переміг Самуеля Максвелла.

Потім настала черга поразок української команди. Іван Ільницький поступився Ендрю Селбі, а Денис Солоненко - Джозефу Уарду. Обидва програли по очках і одноголосним рішенням суддів.

Нарешті, в п'ятому вирішальному бою, Олександр Усик вийшов у ринг проти Джозефа Джойса. З кожним раундом українець, впевнено вів бій, все більше схиляв шальки терезів на свою користь і, в підсумку, виграв одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв УНІАН, у березні відбудуться матчі плей-офф Світової боксерської серії - ¼ фіналу. На цій стадії змагань українську команду чекає дуже сильний суперник - Азербайджан.